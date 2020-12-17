Владимир Путин не сможет посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года

Такой запрет для российских официальных лиц содержится в решении Спортивного арбитражного суда. Решение распространяется на главу государства, правительства, министров и их заместителей, премьер-министра и депутатов Госдумы. Кроме того, присутствовать на соревнованиях нельзя чиновникам администрации президента и сотрудникам Следственного комитета. Исключение могут быть сделаны только для тех, кого пригласит президент или премьер-министр страны-хозяйки турнира, а также если российский чиновник является членом Международного олимпийского комитета или Паралимпийского комитета, участником соревнований или тренером. В Минспорте России выразили сожаление в связи с таким решением. По мнению ведомства, распространять санкции на госслужащих некорректно. Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА, при этом сократив срок отстранения российских спортсменов от Олимпиад и чемпионатов мира с четырех до двух лет.
2020-12-17T21:02:20+03:00
2020-12-17T21:02:29+03:00
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21:02, 17 декабря 2020
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