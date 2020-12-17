Группа из десяти туристов, включая восьмерых детей, пропала в подмосковных пещерах Сьяны

С утра они не выходят на связь, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Пропажу спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, подтвердили в МЧС. Телеграм-канал «Life Shot» сообщает, что одного из взрослых нашли у входа в пещеры. Он находится в шоковом состоянии, ничего не может объяснить. Пока непонятно, что произошло. Поиски еще одного взрослого и восьмерых детей в возрасте от девяти до двенадцати лет продолжаются. Как сообщается, группа вошла в пещеры в городском округе Домодедово около 11 утра. Из пещеры они должны были выйти около 7 вечера. Сьяновские каменоломни – это искусственные пещеры около поселка Горки Ленинские, протяженность составляет около 20 километров.