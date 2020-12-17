Алексей Чеснаков: Пресс-конференция президента Путина направлена на формирование позитивных настроений у населения

Пресс-конференция президента Владимира Путина направлена на формирование итоговых позитивных настроений у населения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков.

«Это важный формат для завершения года. В последнее годы пресс-конференции перенесли на декабрь и этими пресс-конференциями формировали итоговый позитив. Это такое предновогоднее обращение президента, по сути, к гражданам», — сказал он.

А.Чеснаков добавил, что в аудитории пресс-конференций президента можно выделить три группы.

«Значительная часть граждан смотрит за тем как власть пытается реализовать свои социальные программы, все что связаны с выплатами, ценами, ковидом. Вторая часть – это чиновники, эта аудитория, смотрит, в основном, за теми сигналами, как глава государства формирует, некие задачи, и какие сигналы он посылает управленцам. И третья – это политизированная аудитория, которая обращает внимание на различного рода нюансы. Для них важны вербальные и невербальные сигналы относительно настроений, стратегий, выборов, политических кампаний и так далее. Оно действует по-своему на каждую целевую аудиторию», — заключил он.

Пресс-конференция главы государства продолжалась 4 часа 29 минут, за это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.