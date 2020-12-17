Евросоюз сообщил США о нарушении Олегом Дерипаской условий снятия санкций с компании «Русал»

Российский миллиардер продолжает контролировать фирму и использовать ее для своей личной выгоды и продвижения интересов Кремля в мире, — считают европейские чиновники, которых цитирует агентство Bloomberg. После этой новости акции «Русала» на Московской бирже упали на 9,5%.
2020-12-17T20:32:41+03:00
2020-12-17T20:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 17 декабря 2020
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