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20:32, 17 декабря 2020

Евросоюз сообщил США о нарушении Олегом Дерипаской условий снятия санкций с компании «Русал»

Российский миллиардер продолжает контролировать фирму и использовать ее для своей личной выгоды и продвижения интересов Кремля в мире, — считают европейские чиновники, которых цитирует агентство Bloomberg. После этой новости акции «Русала» на Московской бирже упали на 9,5%.



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