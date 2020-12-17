Владимир Путин не считает плохим уходящий год

Выступая на пресс-конференции, президент сказал, что год был тяжелым, но в нем были и свои достижения. В числе таковых он назвал рост в сельском хозяйстве и обрабатывающую промышленность. Глава государства также подчеркнул, что с проблемами, связанные с коронавирусом, Россия справилась лучше, чем другие страны.

Руководитель научного совета центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что большая ежегодная пресс-конференция президента проведена к концу года для формирования итогового позитива у населения.

Пресс-конференция главы государства продолжалась почти 4,5 часа. За это время Владимир Путин ответил более чем на полсотни вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.