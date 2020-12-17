Власти Берлина не подтвердили информацию о допросе Алексея Навального

В управлении сената Берлина по вопросам юстиции отказались это делать, сославшись на конфиденциальность содержания и статуса международных запросов о правовой помощи. В Генпрокуратуре немецкой столицы посоветовали журналистам РИА «Новости» по всем вопросам, связанным с Навальным, обращаться в управление сената. О допросе немецкой прокуратуры по запросу российских властей сам Навальный написал сегодня в Твиттере. Какие вопросы ему задавали – он не уточнил.