Сборные России по хоккею выступят на двух предстоящих ЧМ и Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в нейтральном статусе

Мужская и женская сборные России по хоккею выступят на двух предстоящих чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине в 2021 и 2022 годах в нейтральном статусе. Форма игроков может быть исполнена в цветах национального флага, надпись «Россия» будет сохранена. Об этом сообщила Федерация хоккея России, изучив решение спортивного арбитражного суда касательно деятельности Российского антидопингового агентства. Согласно решению CAS, Россия сможет провести чемпионат мира по хоккею в 2023-ем году в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Действия санкций, запрещающих участие в соревнованиях, рассчитаны до декабря 2022 года.