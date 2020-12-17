Писатель и журналист В.Шендерович сказал, что сегодняшняя пресс-конференция президента Путина повторяла все предыдущие

Писатель и журналист Виктор Шендерович сказал, что сегодняшняя пресс-конференция президента Путина повторяла все предыдущие:
Виктор Шендерович добавил, что Владимир Путин как всегда либо не отвечает на резкий вопрос, либо хамит.
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Писатель и журналист Виктор Шендерович сказал, что сегодняшняя пресс-конференция президента Путина повторяла все предыдущие:
Виктор Шендерович добавил, что Владимир Путин как всегда либо не отвечает на резкий вопрос, либо хамит.
+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Российские хакеры не помогали избираться действующему пока Президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами…