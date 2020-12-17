Писатель и журналист В.Шендерович сказал, что сегодняшняя пресс-конференция президента Путина повторяла все предыдущие

Писатель и журналист Виктор Шендерович сказал, что сегодняшняя пресс-конференция президента Путина повторяла все предыдущие:

Виктор Шендерович добавил, что Владимир Путин как всегда либо не отвечает на резкий вопрос, либо хамит.