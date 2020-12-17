Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской и Нижегородской областях

Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях. Речь идет об учреждениях, о которых говорилось в ходе пресс-конференции Владимира Путина, — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня президент пообещал разобраться с судьбой десяти миллиардов рублей, выделенных регионам на обеспечение выплат медикам и лекарствами от коронавируса.
2020-12-17T20:03:48+03:00
2020-12-17T20:03:48+03:00
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20:03, 17 декабря 2020
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