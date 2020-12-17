В России может быть разработана так называемая «лайт» вакцина от коронавируса

Этого не исключил президент Владимир Путин. По его словам, препарат, созданный московским центром имени Гамалеи, будет не таким эффективным, как обычный. Уровень защиты у него меньше, тем не менее, будет доходить до 80% эффективности. Зато им можно будет привить гораздо большее количество населения. Президент отметил, что Россия может выпускать такую вакцину самостоятельно или с партнерами. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что «лайт» вакцина это компромисс между продолжительностью действия и необходимостью сбить пик заболеваемости и смертности.
2020-12-17T20:01:21+03:00
2020-12-17T20:01:21+03:00
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20:01, 17 декабря 2020
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