Депутат Свищев назвал «победой» сокращение срока дисквалификации российских спортсменов до двух лет

Президент Федерации керлинга России, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев назвал «победой» сокращение срока дисквалификации российских спортсменов до двух лет. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это промежуточная победа наших адвокатов. Все прекрасно понимают, что за подобные правонарушения должен нести ответственность конкретный нарушитель: спортсмен, который употребляет допинг, лицо, которое склоняет к употреблению допинга, организация, которая его производит, организации, которые это покрывают тоже должны нести наказание. Но причем здесь Россия? Почему мы как страна, как национальный флаг, как болельщики должны быть под санкциями? Это несправедливо и нелогично», — сказал он.

Д.Свищев подчеркнул, что по данному решению необходимо подавать апелляцию.

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на международных соревнованиях до конца 2022 года. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В декабре 2019 года исполком ВАДА лишил российскую организацию РУСАДА статуса соответствия и отстранил наших спортсменов от участия во всех крупных международных стартах на 4 года. Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок дисквалификации до 2 лет – именно столько всем российским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом. Это решение касается, в том числе, всех чемпионатов мира и Олимпийских Игр, ближайшие из которых запланированы на лето следующего года в Токио. Кроме того, РУСАДА обязали выплатить 1 миллион 270 тысяч долларов – как отмечается в решении суда, это расходы, которые понесло Всемирное антидопинговое агентство за последние два года при расследовании ситуации.