Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Ограничения в отношении отдельных секторов экономики будут действовать до конца июля будущего года, сообщается на сайте Совета ЕС. Отмечается, что санкции решено продлить, поскольку Москва не полностью выполняет Минские соглашения, условия по которым должны были быть выполнены еще 31 декабря 2015 года.