Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 года

При этом он отметил, что формально это разрешение от народа есть. Для стабильного развития страны это многого стоит. Выступая в ходе пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что поправки, позволяющие ему оставаться президентом до 2036 года, приняты во благо страны.