Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 года

При этом он отметил, что формально это разрешение от народа есть. Для стабильного развития страны это многого стоит. Выступая в ходе пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что поправки, позволяющие ему оставаться президентом до 2036 года, приняты во благо страны.
2020-12-17T19:32:42+03:00
2020-12-17T19:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 17 декабря 2020
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