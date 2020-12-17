Томские депутаты потребовали возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального

Заявление направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Его копию опубликовала в Твиттере депутат Ксения Фадеева. В документе говорится, что депутаты обеспокоены тем, что в их городе в отношении гражданина России было применено химическое оружие и сделано это было при непосредственном участии государства. В обращении отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела могут быть данные, полученные из средств массовой информации. В данном случае таким источником может служить расследование, опубликованное изданиями The Insider, Bellingcat и CNN.
2020-12-17T19:31:51+03:00
2020-12-17T19:31:51+03:00
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19:31, 17 декабря 2020
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