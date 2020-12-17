Томские депутаты потребовали возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального

Заявление направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Его копию опубликовала в Твиттере депутат Ксения Фадеева. В документе говорится, что депутаты обеспокоены тем, что в их городе в отношении гражданина России было применено химическое оружие и сделано это было при непосредственном участии государства. В обращении отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела могут быть данные, полученные из средств массовой информации. В данном случае таким источником может служить расследование, опубликованное изданиями The Insider, Bellingcat и CNN.