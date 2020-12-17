Петербургские чиновники готовят передачу РПЦ семи квартир на набережной Невы

В пяти из них ещё живут люди.

Проект документа о передаче церкви квартир в исторических домах около Троицкого храма уже опубликовали на официальном сайте Смольного. Сейчас решение проходит антикоррупционную экспертизу. В обращении, которое направил чиновникам Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, представители РПЦ сообщают, что здания построили для монашеской деятельности и они входят в единый комплекс с Троицким храмом. Всего в этих постройках более двадцати квартир, однако город готовится передать церкви только семь из них, потому что остальные находятся в частной собственности. Отметим, в пяти квартирах, которые намерена забрать РПЦ, живут 18 человек. Их будет расселять городская администрация. На прошлой неделе Смольный предложил перенести экспонаты музея городской скульптуры, на помещения которого также претендует церковь, из Благовещенского храма в Александро-Невской лавре, в подвал жилого дома в центре Петербурга. Сотрудники уверены, что сырость погубит мраморные барельефы и бронзовые гербы из экспозиции.

Ранее Смольный отказывал в передаче музейных зданий церкви из-за того, что у города не было денег на другие помещения для музея. Однако в этом году просьбу РПЦ поддержал президент России Владимир Путин.