Кирилл Шамалов отверг обвинения в уникальности своего положения при покупке почти 4% акций компании «Сибур» за 100 долларов. Так бизнесмен впервые прокомментировал публикацию, в которой говорилось о продаже ценных бумаг нефтехимического гиганта по цене гораздо ниже рыночной.

Шамалов, входящий в совет директоров «Сибура», утверждает, что участниками опционной программы, позволившей ему приобрести акции за 100 долларов при рыночной оценке в 380 млн долларов, были еще десятки топ-менеджеров компании. Это следует из заявления, на которое ссылается интернет-издание РБК. По утверждениям Шамалова, участвовать в такой программе он смог после 12 лет работы в «Сибуре». Выводы об уникальности его положения, настаивает предприниматель, направлены на то, чтобы опорочить его репутацию.

Тема приобретения ценных бумаг «Сибура» Шамаловым всплыла во время пресс-конференции президента Владимира Путина, ответившего на вопрос о расследовании интернет-издания «Важные истории». В публикации говорилось, что сделка, в которой за почти 4% акций нефтехимической компании Шамалов отдал 100 долларов, произошла 7 лет назад – после его свадьбы с дочерью Путина Катериной Тихоновой. Сам президент, в свою очередь, сказал, что «прочитать материал невозможно», и добавил, что «Сибур» — частная компания, а в сделке по льготным правилам «ничего странного нет».

Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов ранее утверждал, что продажа Шаламову акций компании за 100 долларов была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий.