Суд в Лозанне признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА, лишенного статуса соответствия. Российским спортсменам запретили участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. При этом CAS сократила срок отстранения России от участия в соревнованиях с четырех лет до двух. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Ограничения продлятся до середины декабря 2022 года. На этот период приходятся летние и зимние Олимпиады в Токио и Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре. Кроме того, Российское антидопинговое агентство должно будет заплатить ВАДА почти миллион триста тысяч долларов в качестве компенсации расходов за проведение расследования. Россия может оспорить это решение в Федеральном суде Швейцарии после появления мотивировочной части.

Президент Федерации керлинга России. Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев считает сокращение срока дисквалификации российских спортсменов с четырех до двух лет победой адвокатов, которые будут продолжать борьбу.

Дмитрий Свищев добавил, что за употребление допинга наказание должны нести отдельные спортсмены или тренеры, но никак не страна.