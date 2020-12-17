Сергей Марков: Президент Путин оценивает Навального как агента влияния иностранных конкурентов России

Президент Владимир Путин оценивает оппозиционера Алексея Навального как агента влияния иностранных конкурентов России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Владимир Путин оценивает Алексея Навального не как российского политика, а как агента влияния иностранных конкурентов России. Сейчас после опубликованного им расследования, Навальный агент американских спецслужб. Путин не произносит его фамилию, в том числе, потому что имя предателей не произносится, зачем лишний раз произносить имя Иуды», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что российские власти не объясняют причин отсутствия уголовного дела по случаю А.Навального.

«Слабый момент заключается в том, что так и нет четкого и ясного ответа, почему не открывается уголовное дело. Если он прав, нужно уголовное дело, если неправ, тоже нужно уголовное дело по незаконной прослушке, но тоже нет. Также нет четкого своего объяснения, что это было вообще, в чем причина кризиса здоровья Навального, если его отравили, то кто и чем», — заключил о.

Ранее президент Владимир Путин назвал публикации об отравлении Алексея Навального легализацией информации зарубежных спецслужб. Президент также заявил, что Навальный пользуется поддержкой зарубежных спецслужб. «А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу» — заявил Путин. Путин заявил, что цель истории с публикацией об отравлении Навального – это напасть на первых лиц России. Путин посоветовал Навальному «не трюками добиваться признания у людей, а конкретными делами».