Верховный суд РФ счел подделкой автомобильного номера любое искажение, из-за которого его можно неправильно прочесть

Верховный суд счел подделкой государственного регистрационного знака любое искажение автомобильного номера, из-за которого его можно неправильно прочесть. К таким искажениям относятся в том числе изменения, внесенные «путем выдавливания, механического удаления символа, подчистки, подкраски». К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относится в том числе установка номера, отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства.

Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение свободы сроком до двух лет, исправительные или принудительные работы.