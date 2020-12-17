Верховный суд счел подделкой государственного регистрационного знака любое искажение автомобильного номера, из-за которого его можно неправильно прочесть. К таким искажениям относятся в том числе изменения, внесенные «путем выдавливания, механического удаления символа, подчистки, подкраски». К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относится в том числе установка номера, отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства.
Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение свободы сроком до двух лет, исправительные или принудительные работы.
Верховный суд РФ счел подделкой автомобильного номера любое искажение, из-за которого его можно неправильно прочесть
Верховный суд счел подделкой государственного регистрационного знака любое искажение автомобильного номера, из-за которого его можно неправильно прочесть. К таким искажениям относятся в том числе изменения, внесенные «путем выдавливания, механического удаления символа, подчистки, подкраски». К использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относится в том числе установка номера, отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства.