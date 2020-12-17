Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС. Ограничения касаются спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора Андрея Шведа, министра связи и информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака и других. Также в санкционный список вошли Управление делами президента Белоруссии и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Против руководства Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко, уже действуют санкции. В списке 40 высокопоставленных чиновников страны.
Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии
Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС. Ограничения касаются спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора Андрея Шведа, министра связи и информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака и других. Также в санкционный список вошли Управление делами президента Белоруссии и предприятия оборонно-промышленного комплекса.