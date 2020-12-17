Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии

Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС. Ограничения касаются спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора Андрея Шведа, министра связи и информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака и других. Также в санкционный список вошли Управление делами президента Белоруссии и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Против руководства Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко, уже действуют санкции. В списке 40 высокопоставленных чиновников страны.