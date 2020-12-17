Российских спортсменов на два года лишили возможности выступать под национальным флагом на международных соревнованиях

Российских спортсменов на два года лишили возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Такое решение вынес сегодня Спортивный арбитражный суд. В споре Всемирного и Российского антидопинговых агентств суд встал на сторону международной организации. По данным СМИ, санкции могут быть сокращены, но точно затронут Олимпийские игры-2020 в Токио и Игры-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
2020-12-17T18:31:17+03:00
2020-12-17T18:31:17+03:00
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18:31, 17 декабря 2020
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