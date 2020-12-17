Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:28, 17 декабря 2020

Москвичи перестали выплачивать страховку за свои квартиры

С декабря этой строчки в платежках больше нет.

Программу льготного страхлования, которая работала 25 лет решили закрыть. Городские власти считают, что она выполнила свою задачу и в дальнейшем граждане смогут страховать жилье самостоятельно, поскольку рынок услуг сформирован. Страховщики, которые лишились гарантированного дохода, считают подобное решение ошибкой, поскольку, по их мнению, программа успешно работала. По словам президента всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенс пока обращения к властям результата не дали.

Москвичи платили по 23 рубля за квадратный метр. Всего в программу были включены почти 2 с половиной миллиона квартир или 60 процентов от общего числа семей. Город выплачивал 15 процентов премий и 85 давали страховщики. С 1995 года они покрыли ущерба на сумму около 4 миллиардов рублей. О том, сколько денег было получено они сообщить затруднились, но по мнению экспертов, которые приводит газета Коммерсант компании могли получать до 4 миллиардов, но ежегодно.

Страхование вне льготной программы обойдется жителям города в два раза дороже.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 115 6 8342 11.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 144 6 11413 16.12
Новости

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов назвал «комичными» последние заявления Алексея Навального Российский оппозиционный политик утверждал, что его уже несколько лет сопровождают в поездках сотрудники спецслужб, при этом пытаясь отравить его…

5 93 6 12013
Новости

Путин: Цель расследования об отравлении Навального — напасть на первых лиц и подтянуться до их уровня Сегодня президент России впервые лично прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны оппозиционного политика…

5 67 6 7521
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 308 6 37603 15.12
Новости

Владимир Путин утверждает, что ФСБ не причастно к произошедшему с Алексеем Навальным Навальный, по его словам, пользуется поддержкой иностранных спецслужб…

5 56 6 6996
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 15071 10.12
Новости

Путин: мы «белые и пушистые» в сравнении с западными странами Вопрос задал журналист ВВС…

5 55 6 7172
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 162 6 22583 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Прозрение Если ты являешься лидером оппозиции и вероятным лицом новой будущей России — а эту вакансию, безусловно, занял теперь Алексей Навальный — то для тебя это теперь совершенно необходимые шаги. Нельзя взрослеть на полпальчика…

5 58 6 8169 14:04
Новости

Путин заявил, что обязательно сделает прививку, когда она будет рекомендована для граждан его возраста «До таких, как я, вакцины пока не добрались — но обязательно привьюсь, как только это станет возможным»...

5 43 6 6406
Блоги

+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Большая пресс-конференция Владимира Путина Российские хакеры не помогали избираться действующему пока Президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами…

5 177 6 27674 11:54
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца»...

5 252 6 40942 13:40
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 51 6 8700 11.12
Новости

Путин назвал публикации об отравлении Навального легализацией информации зарубежных спецслужб Отвечая на вопрос журналиста Life, Путин назвал Навального «пациентом в берлинской клинике»...

5 117 6 20117
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26315 14.12

Популярное за неделю

Новости

Путин назвал публикации об отравлении Навального легализацией информации зарубежных спецслужб Отвечая на вопрос журналиста Life, Путин назвал Навального «пациентом в берлинской клинике»...

5 109 6 19573
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 158 6 106716 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 76 6 15263 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 208 6 616853 11.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Три вопроса Владимиру Путину Три вопроса Владимиру Путину Вопросы простые и понятные. Можно не отвечать, конечно. Но тогда все ответы ясны…

5 165 6 153636 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8902341
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4734072

Сегодня в эфире