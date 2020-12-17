Москвичи перестали выплачивать страховку за свои квартиры

С декабря этой строчки в платежках больше нет.

Программу льготного страхлования, которая работала 25 лет решили закрыть. Городские власти считают, что она выполнила свою задачу и в дальнейшем граждане смогут страховать жилье самостоятельно, поскольку рынок услуг сформирован. Страховщики, которые лишились гарантированного дохода, считают подобное решение ошибкой, поскольку, по их мнению, программа успешно работала. По словам президента всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенс пока обращения к властям результата не дали.

Москвичи платили по 23 рубля за квадратный метр. Всего в программу были включены почти 2 с половиной миллиона квартир или 60 процентов от общего числа семей. Город выплачивал 15 процентов премий и 85 давали страховщики. С 1995 года они покрыли ущерба на сумму около 4 миллиардов рублей. О том, сколько денег было получено они сообщить затруднились, но по мнению экспертов, которые приводит газета Коммерсант компании могли получать до 4 миллиардов, но ежегодно.

Страхование вне льготной программы обойдется жителям города в два раза дороже.