В Москве с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость одной поездки по карте «Тройка» увеличится на 2 рубля. И еще одно нововведение: из квитанций по оплате услуг ЖКХ пропало упоминание о страховке.
2020-12-17T18:27:48+03:00
2020-12-17T18:27:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:27, 17 декабря 2020
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