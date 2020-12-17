Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на международных соревнованиях до конца 2022 года

Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Ранее туда обращалось Российское антидопинговое агентство с жалобой на санкции, введенные международными спортивными чиновниками.

Суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства – правда, немного смягчив ограничения, наложенные на Россию в результате скандала с базой данных Московской лаборатории. В декабре 2019 года исполком ВАДА лишил российскую организацию РУСАДА статуса соответствия и отстранил наших спортсменов от участия во всех крупных международных стартах на 4 года. Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок дисквалификации до 2 лет – именно столько всем российским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом. Это решение касается, в том числе, всех чемпионатов мира и Олимпийских Игр, ближайшие из которых запланированы на лето следующего года в Токио. Кроме того, РУСАДА обязали выплатить 1 млн 270 тысяч долларов – как отмечается в решении суда, это расходы, которые понесло Всемирное антидопинговое агентство за последние два года при расследовании ситуации.

Кроме того, в ближайшие два года Россия рискует потерять право на проведение чемпионатов мира по шести видам спорта – в их числе турниры по плаванию, волейболу и спортивной борьбе. Однако матчи Чемпионата Европы по футболу 2021 года и финал Лиги Чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге за нашей страной сохраняются: эти ограничения не коснутся континентальных турниров.

Допинговый скандал, который привел к санкциям против России, вновь разгорелся в начале прошлого года. Комиссия ВАДА обвинила спортивные власти страны в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия в ответ обвиняла в редактировании базы бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, эмигрировавшего в США, и его подчиненных. После вынесения санкций со стороны ВАДА в спортивных организациях настаивали на том, что коллективную ответственность применять нельзя и назвали ограничения слишком жесткими.

В РУСАДА, как передает агентство ТАСС, заявили, что не в полной мере удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда.