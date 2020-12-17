Вакцинация от COVID-19 начнется во всех странах ЕС 27 и 29 декабря, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Вакцинация от коронавируса начнется во всех странах Евросоюза 27 и 29 декабря, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным ТАСС, единый день согласовать не удалось из-за разной степени готовности стран сообщества к проведению процедуры. В Евросоюзе планируют применять препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

Двум медицинским работникам на Аляске стало плохо после введения вакцины, — сообщают американские издания.

Сотрудники региональной больницы в городе Джуно, штат Аляска почувствовали недомогание после введения вакцины совместной разработки компаний Pfeizer и BioNTech, пишет издание Нью-Йорк таймс, приводя данные местной администрации. Первый случай аллергии или точнее, анафилактической реакции, которая вызвала у жительницы штата одышку, сыпь и участившееся сердцебиение, потребовал применения капельницы и помещения пациентки в реанимацию. Там на следующий день после вакцинации ей стало легче, и сегодня женщину могут выписать. У мужчины, вакцинированного накануне, появился отек глаз и головокружение. После доставки в отделение скорой помощи и некоторых процедур уже через час ему стало легче, и он отправился домой. Представитель Pfeizer в интервью Нью-Йорк таймс сказала, что разработчики и поставщики вакцины отдельно оговаривают и предупреждают, что, цитата, «в некоторых случаях» после прививки возможна аллергическая реакция. Газета уточняет, что в Великобритании, где вакцинация началась неделей раньше, медицинские власти запретили прививать аллергиков после того, как у двух медработников, имевших в анамнезе подобные проявления, вакцина вызвала аналогичные последствия.

Ассошиейтед пресс сообщает, что вакцинация в США началась с жителей домов престарелых и работающего там медперсонала. Из этих двух категорий американских граждан от осложнений, связанных с КОВИД-19, с начала пандемии умерли более 300 тысяч человек. Пожилые люди, согласно статистике, при наличии у них желания получить вакцину одновременно относятся к ней с опасением и тревогой. Кроме этого, передает информагентство, боятся или отказываются прививаться афроамериканцы, которые, цитата, «помнят печальную историю медицинских экспериментов над чернокожими жителями США в прошлом».

Сегодня в США власти могут дать разрешение на использование в стране второй вакцины от коронавируса, которую разработала компания Moderna.