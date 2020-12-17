Президент Франции продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Елисейский дворец. Эммануэль Макрон будет проводить рабочие встречи и совещания в течение ближайшей недели исключительно по видеосвязи.

«По результатам ПЦР-теста, проведенного после появления первых симптомов [коронавируса], глава государства отправится на 7-дневную изоляцию», — сообщившая о результатах исследования пресс-служба Елисейского дворца уточнила, что недельный карантин придется соблюдать также Брижит Макрон, хотя результаты ее теста от 15 декабря дали отрицательный результат и чувствует она себя прекрасно. Семидневную изоляцию намерен выдержать и премьер-министр Жан Кастекс, с которым Эммануэль Макрон провел за последние дни несколько встреч. Впрочем, у главы правительства никаких симптомов болезни не наблюдается, а тест на коронавирус оказался отрицательным.

Теперь журналисты восстанавливают график президентских встреч за последние дни, пытаясь понять, кого еще мог заразить Макрон. На публике он всегда появляется в маске, однако это не обязательно значит, что точно также он себя ведет за закрытыми дверями. К тому же известно, что с начала недели у Макрона было несколько официальных обедов — с испанским премьером Педро Санчесом, председателем Совета Европы Шарлем Мишелем и генсеком Организации экономического сотрудничества и развития Анджелом Гурия — ну а формат обеда, пусть и официального, все-таки предполагает принятие пищи, а значит, открытые лица участников.

Сообщение о положительном тесте Макрона на коронавирус спровоцировало во французских СМИ новый виток дискуссии об эффективности и логичности антиковидных мер, предпринимаемых властями. Представители практически всего оппозиционного спектра, от крайне левых до крайне правых, обвиняют правительство в абсурдности проводимой политики, манипуляции цифрами и сокрытии информации о реальной санитарной ситуации в стране.

До минувшего вторника во Франции было запрещено покидать место жительства более чем на 3 часа в радиусе 10 километров. Теперь французы могут свободно перемещаться по стране, но вынуждены соблюдать комендантский час с 8 вечера до 6 утра.