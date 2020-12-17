Общение Владимира Путина с журналистами сегодня проходило в непривычном формате из-за пандемии и санитарных ограничений.

Президент вопреки традиции остался в резиденции Ново-Огарево в окружении корреспондентов кремлевского пула. Их коллеги собралась, как и в прежние годы, в Центре международной торговли, представители региональных СМИ — на площадках в разных городах России. Вопросы в этот раз могли задать и простые россияне – их просьбы и жалобы озвучивали волонтеры колл-центра.

Девушка Алевтина пожаловалась Путину на невыплаты медикам, работающим в ковидном госпитале Мурманской области. Глава государства поручил разобраться. Ответ от губернатора Андрея Чибиса поступил еще до окончания пресс-конференции.

Моментальная реакция силовиков и чиновниках на местах – характерная черта всех подобных мероприятий. Из регионов в ходе пресс-конференции шли сообщения о начатых проверках Следственным комитетом и Прокуратурой. Вопросов о коронавирусе, прививке – Путин вакцинироваться пока не будет — и ковидных ограничениях было немало. Часть вопросов президент читал сам: их прислали заранее.

Чиновником-уродом оказался сотрудник Пенсионного фонда Ленинградской области. В ведомстве инициируют проверку.

Модерировал общение с прессой пресс-секретарь президента. Внимание Дмитрия Пескова привлекали табличками и листами бумаги с темами. Представитель Кремля не смог пропустить девушку с плакатом «я беременна». Она просила наградить рязанского вице-губернатора, который спас людей во время пожара. Чиновнику, как позже выяснилось, уже вручали награду за его подвиги. А журналистка рязанского «МК» уже давно родила.

К привычному набору локальных и геополитических тем добавились сегодня темы этические. Путина спросили об отношении к скандалу вокруг футболиста Артема Дзюбы и слитого в сеть интимного видео с его участием. Президент отвечал, не скрывая улыбки. Режиссер трансляции показал во время ответа смеющихся Пескова и одного из журналистов.

Начинающим журналистом в ходе дискуссии был назван музыкант Сергей Шнуров, который представлял телеканал RTVi. Вопрос о Навальном он почему-то уступил своим коллегам. Комментируя ухудшение отношений с Западом, Путин назвал Россию белой и пушистой, а в конце, обращаясь к партнерам, процитировал девиз из советского мультика «давайте жить дружно».

Пресс-конференция Путина продолжалась четыре с половиной часа. В ее завершение президент ответил на вопросы журналистов кремлевского пула. Несмотря на социальную дистанцию, они обступили главу государства, при этом сотрудники СМИ были в медицинских масках, а сам президент и его охранники – без.