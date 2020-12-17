Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Журналиста обвиняют в госизмене. Сегодня на пресс-конференции специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников попросил Владимира Путина простить Сафронова и поручился за него.

Путин назвал предательство самым серьезным грехом и отметил, что обвинение Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью. При этом он подчеркнул, что Сафронов достаточно долго работал в Роскосмосе. Адвокат журналиста Иван Павлов, комментируя это, вновь напомнил, что его подзащитный успел проработать в корпорации всего несколько месяцев, и что в материалах дела «Роскосмос», а также его руководитель Дмитрий Рогозин, не фигурируют. Также Павлов подчеркнул, что не обсуждал с Сафроновым вопрос о подаче прошения о помиловании.

Президент сегодня сказал, что вопрос о помиловании может быть следующим после решения суда.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин опирался на свои данные, говоря о деле Сафронова.