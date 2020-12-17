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Эксклюзив Эха 18:04, 17 декабря 2020

Владимир Путин уверен, что за расследованием об отравлении Алексея Навального стоят американские спецслужбы

Россия, по его словам, не заинтересована в убийстве политика. Реакции первого лица государства на международное расследование ждали несколько дней.

Владимир Путин дважды отвечал на вопросы об отравлении Алексея Навального и оба раза не стал упоминать его имени. Он дважды назвал политика «пациентом берлинской клиники», а также «блогером». Расследования о близких президента и покушении на политика, по его словам, это «вбросы», элемент «информационного противоборства», компиляция, помойка. Да и расследованием, подчеркнул Путин, назвать это нельзя – это «легализация материалов американских спецслужб. Отвечая на вопрос, президент фактически признал, что за Навальным ведется слежка, поскольку за ним стоит американская разведка, которая в свою очередь следит за российскими спецслужбами. Как утверждает президент, этим занимается Агентство национальной безопасности США, и они это не скрывают.

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Антон Орехъ обозреватель

Вот и ответ Мы полностью в руках Вашингтона, и Вашингтон с помощью Навального нагло и демонстративно нам это показывает. И мы после этого должны чувствовать себя в безопасности и считать себя великой, суверенной державой?..

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Президент заявил, что это расследование — попытка напасть на первых лиц российского государства, посеять недоверие к руководству страны, «трюк политической борьбы».
Позже Путин вновь вернулся к этой теме, отвечая на вопрос журналиста BBC. Он заверил, что Россия готова провести расследование, но Запад отказывается предоставить информацию о применении химического оружия, а именно «Новичка». Глава государства утверждает, что российские специалисты были готовы к участию в совместном расследовании, но просьбы привезти биологический материал или дать официальное заключение остались без ответа.
После пресс-конференции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова журналисты вновь спросили о людях, следивших за Навальным. Он, как и Путин, назвал оппозиционера «пациентом» и подтвердил, что слежка была необходима.

Сам Алексей Навальный за пресс-конференцией не следил – он находился на допросе. Как политик рассказал в своем Twitter, немецкая прокуратура допрашивала его по запросу российских властей. По словам оппозиционера, в своих комментария Путин все признал, «понял, что невозможно отрицать железобетонные доказательства». Навальный особенно обратил внимание на логику президента, в соответствии с которой, будь у властей желание отравить его, он был бы уже мертв, а следит ФСБ за оппозиционером, потому что ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ведомства. Политик также отметил, что Путин проигнорировал многие приведенные в расследовании факты, потому что если упомянуть это, то путинская версия моментально превращается в тыкву. Заявление президента о том, что немцы ничего не дают и не делают, Навальный назвал враньем.

Материалы исследовательской группы Bellingcat, изданий The Insider и Der Spiegel о сотрудниках ФСБ, причастных к отравлению Навального, были опубликованы в понедельник.

Владимир Путин фактически подтвердил подлинность материалов расследования отравления Навального, — считает политолог Станислав Белковский.

Политолог Сергей Марков не удивлен высказываниями главы государства по поводу оппозиционного политика.

По мнению Маркова, Владимир Путин не сразу отреагировал на расследование по отравлению Навального, потому что хотел сделать это сам максимально публично.

Пока федеральные депутаты не спешат заниматься расследованием отравления Алексея Навального, в регионах парламентарии проявляют активность. Депутаты псковского областного собрания от партии «Яблоко» обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить дело в связи с покушением на Навального. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из инициаторов заявления Лев Шлосберг.

Свое заявление в Следственный комитет направила и группа депутатов городской думы Томска.



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