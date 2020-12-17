Владимир Путин поддержал идею введения международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса, которые позволили бы свободно передвигаться. При этом президент подчеркнул, что вакцинация россиян может быть только добровольной.
2020-12-17T17:35:31+03:00
2020-12-17T17:35:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759716-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Российские хакеры не помогали избираться действующему пока Президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами…