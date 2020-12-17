В Москве прививку от коронавируса смогут сделать работники промышленности, транспорта и СМИ

Запись на вакцинацию станет доступна с 21 декабря, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Такая возможность ужу есть у работников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг. По словам градоначальника, всего в городе открыты 70 пунктов вакцинации. На данный момент привились около 15 тысяч человек.
2020-12-17T17:35:16+03:00
2020-12-17T17:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759714-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Российские хакеры не помогали избираться действующему пока Президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами…