В Москве прививку от коронавируса смогут сделать работники промышленности, транспорта и СМИ

Запись на вакцинацию станет доступна с 21 декабря, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Такая возможность ужу есть у работников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг. По словам градоначальника, всего в городе открыты 70 пунктов вакцинации. На данный момент привились около 15 тысяч человек.