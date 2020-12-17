Мосгорсуд оставил под арестом советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Апелляция на постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 7 марта отклонена.

Сафронова задержали 7 июля. Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов вину не признает и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.