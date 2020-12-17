Прокуратура Германии допросила Алексея Навального по запросу российских властей

Об этом написал в твиттере сам политик. Какие вопросы ему задавали, он не уточнил.

Ранее Генпрокуратура России направила в Германию несколько запросов о правовой помощи «по факту госпитализации» оппозиционера, предположительно отравленного нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Между тем, Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции назвал журналистское расследование о Навальном «легализацией материалов американских спецслужб». При этом он фактически подтвердил, что за политиком ведется слежка, подчеркнув, что у ФСБ нет необходимости его убивать. Отсутствие уголовного дела по факту отравления президент никак не прокомментировал.