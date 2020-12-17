Адвокат Иван Павлов: Президент Путин дезинформирован об обстоятельствах дела журналиста Сафронова

Президент Владимир Путин дезинформирован об обстоятельствах дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журналиста Иван Павлов.

«Президент, комментируя дело Ивана Сафронова, в очередной раз продемонстрировал, что он получает информацию только из одного источника. Когда президент говорит, что Ивана Сафронова обвиняют за то, что тот сделал, будучи советником Рогозина, такого обвинения Сафронову не предъявлено. Согласно официальным документам, которые имеются у нас на руках, все инкриминируемые действия относятся к 2017 году, советником главы «Роскосмоса» Сафронов стал лишь в мае 2020 года. Президента его советники, получается, дезинформировали об обстоятельствах дела, который входил его в президентский пул», — сказал он.

Адвокат также отметил, что президент вправе помиловать Ивана Сафронова еще до вынесения приговора.

«Мы живем в России, иногда президент здесь может делать такие чудеса как помилование еще до того, как приговор вступил в силу. Такие случаи были. Если президент захочет добиться освобождения журналиста, он может это сделать хоть сегодня. Однако сам президент сказал, что это вопрос преждевременный», — заключил он.

И.Павлов добавил, что Иван Сафронов намерен добиваться полного оправдания по своему делу.

Советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент изданий «Коммерсант» и «Ведомости» с июля находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в государственной измене. На встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что преследование И.Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе», в госкорпорации это опровергли. Завтра Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на арест журналиста.