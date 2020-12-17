Спортивный арбитражный суд объявит сегодня решение по делу Всемирного и Российского антидопинговых агентств

Оно должно быть опубликовано в 18 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба суда. Слушания в CAS проходили в начале ноября. Год назад исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной стали выводы следователей о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Российское агентство в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело передали в Спортивный арбитраж. Если он примет сторону Всемирного антидопингового агентства, российский спорт ждут серьезные санкции.