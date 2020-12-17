Власти Ленобласти проведут проверку по жалобе жителя, который написал Владимиру Путину о хамском ответе чиновника

Власти Ленобласти проведут проверку по жалобе местного жителя, который написал президенту России Владимиру Путину о хамском ответе чиновника. Тот отослал к главе государства мужчину, который обратился за помощью.

Владимир Путин прочитал письмо жителя райцентра Волосово Анатолия Терехова, в котором тот рассказал об общении с одним из местных чиновников. По словам автора письма, сотрудник в ответ на просьбу сказал, цитата по порталу «47-ньюз» — «это вам Путин обещал? Вот к нему и обращайтес». Президент не уточнил, по какому поводу состоялся этот диалог, но сказал, что среди чиновников есть и другие люди. В частности, Путин упомянул представителя власти из Рязанской области, который с риском для жизни выводил жителей из опасной зоны во время пожара на складе боеприпасов. О чиновнике из Волосово Путин сказал, цитирую, в семье не без урода, конец цитаты, и пообещал, что попросит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко навести порядок в своих рядах.

По данным администрации региона автором ответа, который процитировал президент, был сотрудник местного отделения пенсионного фонда России.