Дело физика Анатолия Губанова, по данным Интерфакса, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета

Дело ученого Анатолия Губанова, по данным агентства «Интерфакс», связано с обвинениями в передаче западным странам данных о разработке гиперзвукового самолета. Мосгорсуд сегодня признал его арест по статье о госизмене законным.

Речь идет о международном проекте по разработке гражданского самолета HEXAFLY-INT (это аббревиатура, которая на русском расшифровывается как «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат»). По версии ФСБ, как утверждает источник «Интерфакса», секретные сведения об участии России в проекте Губанов и мог передать одной из европейских стран. Какой именно – не уточняется. Чуть ранее о том, что уголовное дело против ученого связано с передачей за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности, со ссылкой на источник сообщало и агентство ТАСС. Официально эта информация не комментируется.

Между тем адвокат Губанова Ольга Динзе сообщила, что ученый не признает свою вину. В начале декабря он был арестован на два месяца – до начала февраля. При этом пока не ясно, продолжит ли Динзе представлять защиту физика – ранее сообщалось, что следователи получили отказ Губанова от услуг адвоката, однако сама юрист пояснила, что на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде он согласился на ее услуги.

Губанов долгое время возглавлял отдел аэродинамики самолетов и ракет в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.