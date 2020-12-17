В Красноярске возбуждено уголовное дело о торговле людьми из-за рождения суррогатными матерями детей от отцов из Китая

Об этом сообщант интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК и краевой прокуратуры. По данным следователей, три гражданки Казахстана в апреле этого года родили двоих мальчиков и девочку, заключив с иностранцами договоры о денежном вознаграждении в один миллион рублей. После родов женщины оставили младенцев няне и уехали в Казахстан. Сейчас следствие устанавливает местонахождение матерей и биологических отцов для допроса. Детей поместили в специализированный дом ребенка. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.