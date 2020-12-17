Дело физика Анатолия Губанова, по данным Интерфакса, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета

Источник агентства сообщил, что сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского передавал секретные сведения европейскому государству. О том, что Губанова обвиняют в передаче секретных сведений, касающихся авиационных технологий, сказал также источник ТАСС. По его словам, ученый поделился информацией с разведкой одной из стран Европы.

Губанова арестовали 3 декабря по обвинению в госизмене. Фабула дела неизвестна, поскольку материалы засекречены. Адвокат ученого Ольга Динзе сообщила, что ее подзащитный не признает вину. Коллеги Губанова направили в администрацию президента письмо в его защиту.