Путин заявил, что российские власти лишь отвечают на действия стран Запада,ведущие к ухудшению международных отношений

Владимир Путин утверждает, что российские власти лишь отвечают на действия стран Запада, которые ведут к ухудшению международных отношений между двумя сторонами. Отвечая на пресс-конференции на вопрос BBC о плачевном состоянии отношений, президент сказал, что по сравнению с Западом, Россия – «белая и пушистая». Потому что власти страны пошли на то, чтобы освободить от советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно, услышали заверения о том, что НАТО не будет развиваться на Восток. Но эти обещания не были выполнены. После этого президент перечислил международные договоры, которые, по его словам, перестали действовать из-за стран Запада: договор об ограничении систем противоракетной обороны, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договор по открытому небу.