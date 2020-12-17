Власти Санкт-Петербурга решили активнее проверять бары и рестораны, которые ранее отказались закрываться на Новый год

Правительство Петербурга подключит к проверкам баров налоговую службу и горожан. Специалисты ФНС будут искать нарушения у поставщиков и арендодателей заведений, которые ранее отказывались соблюдать коронавирусные запреты. А жителей домов, где расположены бары, попросили звонить в районные администрации, чтобы сообщать о точках, которые принимают клиентов после 11 часов. Для таких жалоб в городском ситуационном центре создадут специальную горячую линию. Об этом рассказал представитель комитета Смольного по торговле Александр Ситов, его слова приводит портал «Фонтанка-ру». Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин отметил, что регулярно нарушают закон рестораны и бары, которые относятся к предпринимателю Александру Коновалову. Напомним, именно он стал создателем «карты сопротивления» заведений, которые отказались соблюдать запреты Смольного и просили о смягчении ограничений. После проверок и возбуждения уголовных дел предприниматель сообщил, что власть его услышала, и организаторы закрыли доступ к сайту проекта.

Сам Алексей Коновалов сказал, что не рассчитывал на такой эффект от своих заявлений.