Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Сегодня Владимир Путин вновь сказал, что его преследование не связано с журналистской деятельностью, при этом президент подчеркнул, что Сафронов достаточно долго работал в «Роскосмосе». Отметим, что на самом деле он там работал всего несколько месяцев. Адвокат журналиста Виктор Смирнов также пояснил, что Сафронов пока не планирует просить о помиловании.