Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Сегодня Владимир Путин вновь сказал, что его преследование не связано с журналистской деятельностью, при этом президент подчеркнул, что Сафронов достаточно долго работал в «Роскосмосе». Отметим, что на самом деле он там работал всего несколько месяцев. Адвокат журналиста Виктор Смирнов также пояснил, что Сафронов пока не планирует просить о помиловании.
2020-12-17T16:03:22+03:00
2020-12-17T16:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 17 декабря 2020
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