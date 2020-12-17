Россия готова к расследованию обстоятельств госпитализации политика Алексея Навального, — заявил Владимир Путин

По его словам, западные страны должны предоставить имеющуюся у них информацию, в частности, о применении химического оружия. Путин подчеркнул, что Москва предлагала отправить своих экспертов в Германию, Швецию и Францию для уточнения этого вопроса. Ранее сегодня Владимир Путин назвал расследование об отравлении Алексея Навального доказательством его связи с американскими спецслужбами.

По мнению Путина, Алексей Навальный пытается с помощью своих заявлений встать на один уровень с президентом. Напомним, оппозиционный политик утверждает, что президент России стоит за его отравлением.