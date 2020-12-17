Евросоюз продлил еще на полгода санкции против России

Они будут действовать как минимум до конца июля будущего года. Ограничительные меры были введены в 2014-ом году после присоединения Крыма и обострения ситуации на востоке Украины. Напомним, в ответ на это Россия ввела продуктовое эмбарго. На днях срок его действия был продлен до конца следующего года.