Евросоюз продлил еще на полгода санкции против России

Они будут действовать как минимум до конца июля будущего года. Ограничительные меры были введены в 2014-ом году после присоединения Крыма и обострения ситуации на востоке Украины. Напомним, в ответ на это Россия ввела продуктовое эмбарго. На днях срок его действия был продлен до конца следующего года.
2020-12-17T15:34:15+03:00
2020-12-17T15:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 17 декабря 2020
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