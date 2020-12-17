Физика Анатолия Губанова обвиняют в передаче секретных данных, связанных с разработкой гиперзвукового самолета

Физика Анатолия Губанова, по данным источников «Интерфакса», обвиняют в передаче секретных данных, связанных с разработкой гиперзвукового самолета. Напомним, речь идет о сотруднике Центрального аэрогидродинамического института, который находится под арестом по делу о госизмене. Ранее источники ТАСС утверждали, что ученый поделился информацией с разведкой одной из стран Европы. Свою вину он не признает. Сегодня Мосгорсуд подтвердил законность ареста Губанова.
2020-12-17T15:33:52+03:00
2020-12-17T15:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 декабря 2020
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