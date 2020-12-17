В.Путин: Обвинения журналиста Ивана Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью

Обвинения журналиста Ивана Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью, — уверен Владимир Путин. По его словам, следствие должно разобраться, брал он информацию из открытых или закрытых источников. Президент отметил, что дело связано с достаточно длительным периодом работы Сафронова в рамках помощника советника главы «Роскосмоса». Отметим, что Сафронов на самом деле успел проработать в этой корпорации всего несколько месяцев.
2020-12-17T15:32:49+03:00
2020-12-17T15:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 17 декабря 2020
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