В.Путин: Обвинения журналиста Ивана Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью

Обвинения журналиста Ивана Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью, — уверен Владимир Путин. По его словам, следствие должно разобраться, брал он информацию из открытых или закрытых источников. Президент отметил, что дело связано с достаточно длительным периодом работы Сафронова в рамках помощника советника главы «Роскосмоса». Отметим, что Сафронов на самом деле успел проработать в этой корпорации всего несколько месяцев.