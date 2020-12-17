Путин: мы «белые и пушистые» в сравнении с западными странами

Вопрос задал журналист ВВС. «Все чаще звучат слова про «новую холодную войну». Россия винит в ухудшении отношений Запад. Вы 20 лет у власти, не несете ли и вы ответственность за это?» — спросил корреспондент.

«Мы услышали ваши обещания, что НАТО не будет расширяться на восток. Но НАТО расширяется. Это мы что ли вышли из договора о ракетах средней и малой дальности? Это не американцы вышли. Потом вышли из Договора по открытому небу». <...> И что, вы, как страна НАТО, будете над нами летать и передавать информацию американцам? Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?» — заявил Путин. В конце своего ответа президент процитировал мультфильм про кота Леопольда и призвал страны «жить дружно».