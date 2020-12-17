Глава Еврокомиссии: Вакцинация от коронавируса начнется во всех странах Евросоюза 27 и 29 декабря

Вакцинация от коронавируса начнется во всех странах Евросоюза 27 и 29 декабря, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным ТАСС, единый день согласовать не удалось из-за разной степени готовности стран сообщества к проведению процедуры. В Евросоюзе планируют применять препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.