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15:04, 17 декабря 2020

Президент Франции заразился коронавирусом

Контактировавший с Эмманулем Макроном премьер страны отправился на самоизоляцию.

42-летний Макрон сдал ПЦР-тест, как только почувствовал первые симптомы заболевания. Результат теста оказался положительным. В сообщении Елисейского дворца указано, что президент будет находиться в изоляции в течение недели. При этом глава государства продолжит работу, но в удаленном режиме. Вместе с Макроном на самоизоляцию уходит его супруга, которая старше президента и входит в группу риска – Брижит Макрон сейчас 67 лет.

В дистанционном формате вынужден будет работать премьер Франции. Жан Кастекс недавно виделся с президентом, сегодня он должен был представлять в парламенте стратегию по вакцинации французов. Его заменит министр здравоохранения.

На карантин переводится испанский премьер Педро Санчес, которые недавно встречался с Макроном в Париже. Официальный Мадрид пока не сообщал о результатах тестирования главы правительства.

Макрон стал третьим главой страны – члена «Большой семерки», который заразился коронавирусом. До него переболели президент США Трамп и премьер Великобритании Джонсон.



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