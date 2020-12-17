Путин: Цель расследования об отравлении Навального — напасть на первых лиц и подтянуться до их уровня

По мнению Владимира Путина, цель расследования об отравлении Алексея Навального — напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня. Сегодня президент России впервые лично прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны оппозиционного политика. Путин считает, что расследование Навального это легализация материалов спецслужб США.