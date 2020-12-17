Путин: Цель расследования об отравлении Навального — напасть на первых лиц и подтянуться до их уровня

По мнению Владимира Путина, цель расследования об отравлении Алексея Навального — напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня. Сегодня президент России впервые лично прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны оппозиционного политика. Путин считает, что расследование Навального это легализация материалов спецслужб США.
2020-12-17T14:32:40+03:00
2020-12-17T14:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 17 декабря 2020
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